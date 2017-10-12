"Баренц Групп": 10 000 рублей ни за что?

"Баренц Групп" приглашает за деньгами! Приведи друга за квартирой в ЖК "Народный" и получи 10 000 рублей.

Теперь это возможно!

Говоря о Петрозаводских новостройках, средства массовой информации уделяют много внимания Древлянке, Перевалке, Кукковке. Но почему-то рассказывать о Пятом поселке не принято: он традиционно считается едва ли не самым отдаленным микрорайоном города. Между тем, эта часть города не только доступна, но и перспективна.

Составляющих три: транспортная доступность, полная инфраструктура и малая населенность. Действительно, от улицы Профсоюзов добраться до центра города можно минимум за 5 минут, причем на автобусе. А пробок здесь не бывает.

"Народный" - это девятиэтажный жилой дом на улице Профсоюзов 10, построенный из современных домостроительных панелей. Большие балконы, двухкамерные стеклопакеты, финская система тепло-­ и звукоизоляции – все, что "Баренц Групп" с успехом применяла и применяет при возведении и других своих объектов в карельской столице.

К этому можно добавить большие холлы, придомовую территорию с большой парковкой и видеонаблюдением, детский спортивный комплекс.

Расположение квартир стандартное: по шесть на этаже. А вот возможностей внутренней перепланировки может быть даже несколько.

Все коммуникации к дому подведены централизованно, и, учитывая близость городской ТЭЦ, можно сказать, что горячая вода сюда поступает, практически не успев остыть. Дом сдан в 2016 году .

Предложение ограничено!

2-комнатные квартиры :

46,70 кв. м - 2 250 000 - без отделки;

54,04 кв. м - 2 330 000- без отделки;

54,04 кв. м - 2 580 000- с отделкой под ключ;

59,06 кв. м - 2 450 000- без отделки.

Предложение действительно при заключении и регистрации договора купли-продажи.

Подробности по телефону 331-331 или на сайте Barenz.group

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