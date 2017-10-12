Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
15:41, 12 Октября 2017

"Баренц Групп": 10 000 рублей ни за что?

По теме

Новые деньги появились в России: фото
12.10.17 16:23
Минсельхоз Карелии заявил о получении крупного кредита от Газпромбанка
12.10.17 15:36
На Древлянке-8 в эту субботу пройдет День открытых дверей
12.10.17 13:56
Все новости
Загрузка...

"Баренц Групп" приглашает за деньгами! Приведи друга за квартирой в ЖК "Народный" и получи 10 000 рублей.

Теперь это возможно!

Говоря о Петрозаводских новостройках, средства массовой информации уделяют много внимания Древлянке, Перевалке, Кукковке. Но почему-то рассказывать о Пятом поселке не принято: он традиционно считается едва ли не самым отдаленным микрорайоном города. Между тем, эта часть города не только доступна, но и перспективна.

Составляющих три: транспортная доступность, полная инфраструктура и малая населенность. Действительно, от улицы Профсоюзов добраться до центра города можно минимум за 5 минут, причем на автобусе. А пробок здесь не бывает.

"Народный" - это девятиэтажный жилой дом на улице Профсоюзов 10, построенный из современных домостроительных панелей. Большие балконы, двухкамерные стеклопакеты, финская система тепло-­ и звукоизоляции – все, что "Баренц Групп" с успехом применяла и применяет при возведении и других своих объектов в карельской столице.

К этому можно добавить большие холлы, придомовую территорию с большой парковкой и видеонаблюдением, детский спортивный комплекс.

Расположение квартир стандартное: по шесть на этаже. А вот возможностей внутренней перепланировки может быть даже несколько.

Все коммуникации к дому подведены централизованно, и, учитывая близость городской ТЭЦ, можно сказать, что горячая вода сюда поступает, практически не успев остыть. Дом сдан в 2016 году .

Предложение ограничено!

2-комнатные квартиры :

46,70 кв. м - 2 250 000 - без отделки;
54,04 кв. м - 2 330 000- без отделки;
54,04 кв. м - 2 580 000- с отделкой под ключ;
59,06 кв. м - 2 450 000- без отделки.

Предложение действительно при заключении и регистрации договора купли-продажи.

Подробности по телефону 331-331 или на сайте Barenz.group

На правах рекламы

По теме

Новые деньги появились в России: фото
12.10.17 16:23
Минсельхоз Карелии заявил о получении крупного кредита от Газпромбанка
12.10.17 15:36
На Древлянке-8 в эту субботу пройдет День открытых дверей
12.10.17 13:56
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 43
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:27
Личное мнение
О моей зарплате 5
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи  Виталий Меньшиков  рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
Конкуренция? Не думаю!
Сегодня 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (1)
Крым
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»