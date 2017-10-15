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Новости. Общество
15:04, 15 Октября 2017
фото: Фото: maxpark.com

Бастрыкин допустил возвращение смертной казни в России

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал условия для отмены моратория на смертную казнь в РФ.

Руководитель Следкома перечислил условия возвращения смертной казни как высшей меры наказания в России на лекции, которую он читал перед студентами Московского государственного юридического университета. По его словам, сделать это допустимо лишь по итогам референдума, пишет "Фонтанка.ру".

Председатель СКР подчеркнул, что высшую меру наказания, в случае отмены моратория, следует применять только к тем, кто совершил особо тяжкие преступления и представляет повышенную общественную опасность. Сам же Бастрыкин, по его словам, предпочитает воздействовать на людей гуманными средствами, а не через запугивание.

Напомним, на сегодняшний день высшей мерой наказания является пожизненное заключение. От смертной казни в России отказались в 1996 году после вступления в Совет Европы. Мораторий должен был продлиться до 2010 года, но за год до этого по решению Конституционного суда его продлили до тех пор, пока Госдума не ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

Вопрос о возвращении к смертной казни для особо тяжких преступлений поднимали неоднократно. Так, к отмене моратория для террористов призывал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров после катастрофы над Синаем. В Госдуме также предложили выносить террористам смертные приговоры, но отсрочить исполнение до снятия моратория на высшую меру наказания, сообщает "Фонтанка.ру".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-15 15:46:00
Давно ждем. Есть люди, которые кроме боли и смерти не понимают доброту и гуманность.
Tamsulozin
2017-10-15 15:37:27
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