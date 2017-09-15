Бастрыкин наградил следователя из Карелии, который расследовал дело "Петропита"

Следователь отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Александр Брюханов получил награду от главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В четверг, 14 сентября, под руководством председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Санкт-Петербурге состоялось оперативное совещание. В нем приняли участие руководитель и сотрудники второго следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) ГСУ СКР, а также руководители следственных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

Были заслушаны доклады присутствующих на совещании руководителей следственных органов Северо-Западного федерального округа о состоянии следственной работы как за 10 лет существования ведомства, так и за 7 месяцев текущего года, сообщается на сайте ведомства.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, председатель Бастрыкин наградил за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности руководителей и 32-х следователей и криминалистов из различных следственных управлений в Северо-Западном федеральном округе.

В частности, наград были удостоены карельские следователи Александр Брюханов и Даниил Щеблыкин.

Отметим, Александр Брюханов расследовал резонансное дело о мошенничестве с приватизаций здания МУП "Петропит" на ул.Калинина.

Напомним, 25 августа Петрозаводский городской суд признал Анастасию Кравчук, Ольгу Залецкую и Александру Корнилову виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-директор муниципального предприятия "Петропит" Ольга Залецкая, директор Олонецкого молочного комбината Анастасия Кравчук и экс-директор торгового дома "Ленторг" Александра Корнилова под руководством лидера карельских "яблочников" политика Василия Попова мошенническим путем завладели по заниженной стоимости зданием бывшего комбината школьного питания, принадлежавшим ПМУП "Петропит".

Согласно обвинительному заключению, Александра Корнилова фиктивно взяла здание в аренду, после чего Василий Попов устроил Ольгу Залецкую в "Петропит", далее – Залецкая, обманув всех (от сотрудников администрации города до суда), выставила здание на продажу (с учетом обременения из-за имеющегося договора аренды), а Анастасия Кравчук его приобрела.