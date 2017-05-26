Батареи в квартирах большинства жителей Карелии остынут сегодня

В республике начинается отключение жилого фонда от теплоснабжения. Подача тепла прекратиться 26 мая в 8.00.

В связи с обращениями граждан и заявками администраций местного самоуправления республики Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии изданы приказы по отключению ряда районов от теплоснабжения, сообщили в Минстрое.

"Принято решение прекратить подачу тепла только в жилом фонде, чтобы граждане не платили ресурсоснабжающим организациям лишние деньги за тепло. Но, учитывая нестабильность карельской погоды, мы решили не отключать от тепла социальные объекты, там, где есть такая техническая возможность. Это будет сделано только после окончательного установления комфортной температуры наружного воздуха", - сказал руководитель Минстроя республики Дмитрий Матвиец.

Батареи сегодня остынут в квартирах жителей Петрозаводска, а также Кондопожского, Сортавальского, Пряжинского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Суоярвского муниципальных районов.