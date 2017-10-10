Бензин подорожал в Карелии

Карелиястат зафиксировал повышении цены на бензин и дизельное топливо в республике.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Карелии, в республике наблюдается увеличение цены на топливо.

На сколько подорожал бензин в сентябре, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".