11:43, 12 Октября 2017
Берег Онего в Петрозаводске планируется застроить домами
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Девелоперская компания "GVA Sawyer" разработала концепцию развития проекта комплексного освоения территории в Петрозаводске.
"GVA Sawyer" разработала концепцию развития проекта комплексного освоения территории в Петрозаводске, подразумевающую строительство комплекса зданий в районе береговой линии Онежского озера, сообщается в пресс-релизе компании.
Участок в 35 Га, расположенный на берегу Онежского озера, предполагается застроить жилыми домами, коммерческими объектами и социальной инфраструктурой.
Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 7 млрд руб, сообщает "GVA Sawyer".
Где собираются развернуть строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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