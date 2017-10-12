Берег Онего в Петрозаводске планируется застроить домами

Девелоперская компания "GVA Sawyer" разработала концепцию развития проекта комплексного освоения территории в Петрозаводске.

"GVA Sawyer" разработала концепцию развития проекта комплексного освоения территории в Петрозаводске, подразумевающую строительство комплекса зданий в районе береговой линии Онежского озера, сообщается в пресс-релизе компании.

Участок в 35 Га, расположенный на берегу Онежского озера, предполагается застроить жилыми домами, коммерческими объектами и социальной инфраструктурой.

Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 7 млрд руб, сообщает "GVA Sawyer".

Где собираются развернуть строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".