Беременная жительница Петрозаводска отсудила у соседки деньги за оскорбление

Суд взыскал с ответчицы приличную сумму за неприличные слова.

Петрозаводский городской суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда, причиненного оскорблением.

Как установлено в судебном заседании, вечером время жительница одной из квартир многоквартирного жилого дома зашла поговорить с соседями по поводу шума, доносившегося из их квартиры. Разговор перешел в ссору, в ходе которой ответчица в ответ на претензии соседки высказала в адрес последней оскорбительные выражения в неприличной форме. Оскорбленная женщина обратилась в суд с иском к соседке о возмещении морального вреда.

Решением суда исковые требования удовлетворены, в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей.

При определении размера компенсации суд учел, в том числе, что истица на момент произошедшего находилась в состоянии беременности.