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10:11, 30 Июня 2017

Бесплатную юридическую помощь можно получить сегодня в Петрозаводске

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В Петрозаводске 30 июня проходит День бесплатной юридической помощи.

Региональное отделение Ассоциации юристов России при содействии управления Минюста по Карелии, УФССП, юридической клиники Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции и юридической клиники ПетрГУ проводит День бесплатной юридической помощи.

Мероприятие проходит в формате дня открытых дверей. В течение рабочего дня 30 июня все желающие смогут получить юридическую помощь.

В качестве консультантов выступят известные юристы республики, представители органов государственной власти, адвокатуры и нотариата, преподаватели и студенты старших курсов юридических ВУЗов – члены регионального отделения Ассоциации юристов России.

Юридическую помощь можно получить:

-  в юридической клинике Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по адресу: ул.Красная, д.33, каб.220.

- в управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии с 9.00 до 13.00, с.14.00 до 18.00 по адресу: ул.Красная, д.33, каб.401, 703.

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