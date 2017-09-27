Бесплатную консультацию юриста можно будет получить в Петрозаводске

В Петрозаводске в эту пятницу пройдет акция "День бесплатной юридической помощи".

Карельское отделение общественной организации "Ассоциация юристов России" при содействии службы судебных приставов, юридической клиники Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции и Института экономики и права ПетрГУ 29 сентября проведут уже ставший традиционным День бесплатной юридической помощи.

Мероприятие пройдет в формате дня открытых дверей. В течение дня все желающие смогут получить юридическую помощь.

"В качестве консультантов выступят известные юристы Республики Карелия, представители органов государственной власти, преподаватели и студенты бакалавриата и магистратуры направления "Юриспруденция", члены Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", - сообщается в анонсе мероприятия.

Юридическую консультацию можно получить: в юридической клинике ПетрГУ (ул.Ломоносова, д. 65, каб.103) с 9 до 17 часов, в юридической клинике Северного института Всероссийского государственного университета юстиции (ул.Красная, д.33, каб.220) с 10 до 16 часов, в УФССП (ул.Красная, д.33) с 9 до 18 часов.