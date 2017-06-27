"Бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии грешат многие"

Директор "Карелэнерго" Денис осьмов рассказал о борьбе компании с потерями электроэнергии в Карелии.

"Бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии грешат и физические, и юридические лица. Отмечу, что потребитель, незаконно потребляющий электроэнергию, получает не только протокол об административном правонарушении, но и штраф, размер которого в разы больше платы за фактическое потребление. Как говорится, скупой платит дважды. Физические лица часто не доводят дело до суда и добровольно выплачивают долг за бездоговорное потребление с учетом штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей. У юридических лиц объемы потребленной электроэнергии совершенно другие, следовательно, и штрафные санкции крупнее. Поэтому нередко предприниматели пытаются оспорить это в судебном порядке", - рассказал Осьмов.

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