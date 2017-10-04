Бездомные собаки разрыли могилы на кладбище в Карелии

О поврежденных памятниках и разрытых могилах сообщила жительница Костомукши.

В минувший вторник 3 октября в редакцию газеты "Новости Костомукши" обратилась встревоженная женщина. Она сообщила, что видела на кладбище разрытые могилы и поврежденные памятники. По ее мнению, это сделали медведи.

Связавшись с Мирославом Рыбаком, мастером по производству ООО "МСА", сотрудники редакции попросили провести проверку по этому факту.

Выяснилось, что виной происшествию были три бездомные собаки. В скором времени специалисты проведут их отлов и поместят в приют.

Весь нанесенный ими урон уже ликвидирован.

Костомукшан просят посетить могилы своих умерших родственников и знакомых, чтобы убедиться, что все в порядке.