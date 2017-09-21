14:50, 21 Сентября 2017
Бездомный напал на женщину у родника в Петрозаводске
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На Ключевой бездомный мужчина напал на 37-летнюю женщину, сообщает МВД Карелии.
"По версии следствия, ранее судимый 37-летний мужчина, не имеющий места жительства, напал сзади на женщину, ударил и похитил гаджет", - рассказали в министерстве.
В МВД уточнили, что инцидент произошел в лесополосе у родника.
"В настоящее время подозреваемый задержан, - отметили в ведомстве. - Установлено, что похищенный телефон был сбыт".
Этот же мужчина подозревается и в других имущественных преступлениях.
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