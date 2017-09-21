Бездомный напал на женщину у родника в Петрозаводске

На Ключевой бездомный мужчина напал на 37-летнюю женщину, сообщает МВД Карелии.

"По версии следствия, ранее судимый 37-летний мужчина, не имеющий места жительства, напал сзади на женщину, ударил и похитил гаджет", - рассказали в министерстве.

В МВД уточнили, что инцидент произошел в лесополосе у родника.

"В настоящее время подозреваемый задержан, - отметили в ведомстве. - Установлено, что похищенный телефон был сбыт".

Этот же мужчина подозревается и в других имущественных преступлениях.