15:25, 06 Октября 2017
Безнадзорных собак Петрозаводска снабдят чипами
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Чипирование бездомных собак станет частью комплекса мероприятий, направленных властями карельской столицы на снижение численности безнадзорных животных.
Администрация карельской столицы разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на снижение численности безнадзорных собак. Реализация экологического проекта начнется после ввода в эксплуатацию ветеринарного блока, который оборудуется на территории ПМУП "Автоспецтранс".
Подробнее о том, как будет проходить чипирование, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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