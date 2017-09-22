Безработные в Карелии не умеют "продавать себя"

Руководитель московского центра занятости молодежи Роман Шкут заявил о необходимости обучать молодых специалистов основам самопрезентации для успешного поиска работы.

"Ты должен продать себя. Ты должен заинтересовать работодателя. И это тоже очень важно. Если ты не расскажешь молодому человеку, как это делать,- как себя презентовать, то не получится трудоустроиться. Почему в Америке практически со школы уже учат продавать себя? У нас этого нет. Молодой человек либо стесняется, не может рассказать о себе; либо он столько говорит, что работодатель сразу его останавливает и уже ищет другого кандидата",- заявил Роман Шкут на конференции по проблемам молодежной безработицы в Петрозаводске.

Как соискатель еще может заинтересовать работодателя, читатйе в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".