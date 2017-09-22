Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
14:53, 22 Сентября 2017

Безработные в Карелии не умеют "продавать себя"

По теме

В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей
22.09.17 18:20
В России решили зарегистрировать товарный знак "Сделано в тюрьме"
22.09.17 18:00
В России появится 33-метровый Иисус
22.09.17 17:40
Все новости
Загрузка...

Руководитель московского центра занятости молодежи Роман Шкут заявил о необходимости обучать молодых специалистов основам самопрезентации для успешного поиска работы.

"Ты должен продать себя. Ты должен заинтересовать работодателя. И это тоже очень важно. Если ты не расскажешь молодому человеку, как это делать,- как себя презентовать, то не получится трудоустроиться. Почему в Америке практически со школы уже учат продавать себя? У нас этого нет. Молодой человек либо стесняется, не может рассказать о себе; либо он столько говорит, что работодатель сразу его останавливает и уже ищет другого кандидата",- заявил Роман Шкут на конференции по проблемам молодежной безработицы в Петрозаводске.

Как соискатель еще может заинтересовать работодателя, читатйе в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей
22.09.17 18:20
В России решили зарегистрировать товарный знак "Сделано в тюрьме"
22.09.17 18:00
В России появится 33-метровый Иисус
22.09.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-22 17:38:46
Холопы лишними не бывают. Ходовой товар.
кир
2017-09-22 16:49:59
Море неквалифицированной работы и продавать ничего и никого не надо.
Беня
2017-09-22 16:05:25
Это ж не дай Бог попасть на панель.... мужику...
циник
2017-09-22 15:26:54
"Почему в Америке практически со школы уже учат продавать себя?" У них в генах это сидит. До 60-х годов 20 века неграми торговали.
majan
2017-09-22 17:14:34
циник,
Да, да, да ! Проклятые пиндосы ! В туалет без них не сходить.
"Лишь в 1974 году началась поэтапная отмена крепостного права в СССР и колхозники начали получать паспорта." Чья бы корова мычала...
циник
2017-09-22 17:24:37
majan, Да,да, да! Про паспорта мне расскажи.)))) Еще не сжег на даче "Огонек" Коротича, баран?
циник
2017-09-22 17:57:33
majan, Я?! Окстись! ))) Здесь с 14 года таких, как ты, на нем вертел, верчу и вертеть буду, рукожопый, ты мой.
majan
2017-09-22 17:49:24
циник,
Оскорбился ? Значит попал прямо в глаз вертухаю.
новый
2017-09-22 15:22:04
Стали слетаться халявщики балаболы из масквы. Не прокатит, нам бурятцев кормить нечем.
Беня
2017-09-22 16:07:07
новый, о, да. Они в печенках уже, фосфолипидов не напасешься...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
"Смалодушничал" 5
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
В ногу со временем
Сегодня 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 62
18.09.2017 13:15
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Вся аналитика

Чтиво

21.09.2017 14:02
Без политики
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Проект Z
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»