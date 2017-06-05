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17:20, 05 Июня 2017

Библиотекари проведут экскурсию по старой улице Петрозаводска

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Национальная библиотека приглашает любителей истории прогуляться по улице Пушкинской.

В Национальной библиотеке Карелии проходит проект "Читайте улицы как книги!". Библиотека приглашает 8 июня в 18.00 на пешеходную экскурсию по улице Пушкинской.

В роли экскурсоводов выступят специалисты отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки. Экскурсанты пройдут по улице Пушкинской, на которой с 1959 года размещается Национальная (ранее Публичная) библиотека.

Пушкинская – одна из самых старых улиц Петрозаводска. Современная застройка улицы началась после Великой Отечественной войны, в тот период появились здания Дома физкультуры, Публичной библиотеки, Карельского государственного педагогического института, Карельского научного центра. Экскурсия позволит узнать больше об истории улицы, а также о том, с чем или с кем связано ее название – с великим Александром Сергеевичем Пушкиным или все же с пушками, которые отливал Александровский завод.

История города становится ближе и понятнее, когда она касается улиц, на которых прошло детство, людей, живших здесь в прежние времена, считают экскурсоводы. В суете будней мы с трудом замечаем и не всегда успеваем зафиксировать в памяти изменения, которые происходят на наших улицах, проспектах, в парках. Многие мелкие детали городского пространства мы просто перестали замечать. Каждый день проходя, а чаще проезжая на автомобиле по улицам нашего города мимо привычных домов и памятников, аллей и скверов, даже не задумываемся о том, что мы знаем о них, какая у них история? Не случайно говорят: чтобы хорошо узнать город, надо походить по нему пешком.

В ходе экскурсии по Соборной площади специалисты библиотеки продемонстрируют фотодокументы и исторические материалы из фондов Национальной библиотеки Республики Карелия, наглядно иллюстрирующие страницы истории нашего города.

Справки и запись на экскурсии по телефону: (8142) 78-54-70.

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