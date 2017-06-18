"Билеты продавали без места, народ еле влезал в автобус"

Жители Петрозаводска снова жалуются на отмену дачных рейсов с Автовокзала и давку в автобусах.

Как рассказала наша читательница, 17 июня в очередной раз был отменён автобусный рейс в 18.40 из Петрозаводска в Спасскую Губу.

"Хотелось бы узнать - почему? Когда позвонили в справочную, диспетчер вежливо извинилась, но кому легче от этих извинений? Когда закончатся эти перебои с автобусами? В пятницу продавали билеты без места, народ еле влез в автобус, а как вывезти - никого не волнует и это в разгар дачного сезона".