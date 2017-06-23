12:10, 23 Июня 2017
Бизнес не торопится подавать заявки на размещение на промплощадке в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
Заявки на размещение производств на будущей промышленной площадке в Петрозаводске пока подали только 5 компаний, что составляет 30% от ее возможностей.
Об этом сообщила руководитель проектов АО "Корпорация развития республики Карелия" Ольга Волкова на совещании по вопросам взаимодействия власти и бизнеса в администрации Петрозаводска.
"Потенциальные резиденты займут только 30% промплощадки. Резерв есть", - сообщила Волкова.
Что планируется построить на промплощадках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
16.06.2017, 13:44
21.06.2017, 14:51
16.06.2017, 12:37
19.06.2017, 19:10
20.06.2017, 13:07
Аналитика
Сегодня 11:44
Политкухня
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
21.06.2017 16:20
21.06.2017 14:42
19.06.2017 12:35
16.06.2017 13:44
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
21.06.2017 12:47
20.06.2017 12:08
19.06.2017 13:00
Медиа
21.06.2017 14:46
Опрос
Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?
Комментарии