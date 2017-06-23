Бизнес не торопится подавать заявки на размещение на промплощадке в Петрозаводске

Заявки на размещение производств на будущей промышленной площадке в Петрозаводске пока подали только 5 компаний, что составляет 30% от ее возможностей.

Об этом сообщила руководитель проектов АО "Корпорация развития республики Карелия" Ольга Волкова на совещании по вопросам взаимодействия власти и бизнеса в администрации Петрозаводска.

"Потенциальные резиденты займут только 30% промплощадки. Резерв есть", - сообщила Волкова.

Что планируется построить на промплощадках, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".