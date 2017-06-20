Бизнес-омбудсмен Елена Гнетова согласилась баллотироваться на должность главы Карелии

Кандидат от "Партии роста" Елена Гнетова подала в ЦИК документы о выдвижении на выборах главы Карелии.

Напомним, 17 июня на съезде в Москве "Партия роста" приняла решение о выдвижении на должность главы Карелии бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой.

"19 июня уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия Елена Гнетова представила документы о выдвижении на должность главы Республики Карелия в региональный избирком", - сообщили в ЦИК Карелии.

Елена Гнетова родилась 20 февраля 1962 года в Петрозаводске. Окончила Балтийский международный институт туризма, квалификация – менеджер в туристской индустрии. В настоящее время является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Карелии, членом регионального отделения "Партии роста".

В Центризбиркоме напомнили, что с момента выдвижения для кандидата начинается агитационный период. Кроме того, кандидат может приступить к сбору подписей депутатов и глав муниципальных образований, необходимых для регистрации.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.

В настоящее время документы о выдвижении в ЦИК подали четыре выдвинутых партиями кандидата: Артур Парфенчиков (выдвинут "Единой Россией"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России") и Елена Гнетова ("Партия роста"). Остальные кандидаты документы пока не представили.