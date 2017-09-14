16:55, 14 Сентября 2017
Бизнес-омбудсмен предлагает установить льготные условия для самозанятых
По теме
Загрузка...
Стоимость патента для нянь и репетиторов не должна превышать 20 тысяч рублей в год.
"Людям надо дать работу, дать возможность официально формировать свои пенсионные начисления за очень маленький платеж, как мы предлагали, патент. В зависимости от региона от 10 до 20 тысяч рублей в год", - сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, чьи слова цитирует RNS.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
11.09.2017, 08:56
08.09.2017, 16:39
12.09.2017, 21:12
Аналитика
14.09.2017 11:55
Капитал
Сегодня все стремительно меняется, и мы должны следовать последним трендам, чтобы не упустить свою выгоду, не отстать от других. Но при этом очень важно твердо стоять на ногах, сохранять уверенность в завтрашнем дне.
13.09.2017 09:21
12.09.2017 17:03
12.09.2017 15:50
08.09.2017 16:39
Чтиво
14.09.2017 09:43
Без политики
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии