Бизнес-омбудсмен предлагает установить льготные условия для самозанятых

Стоимость патента для нянь и репетиторов не должна превышать 20 тысяч рублей в год.

"Людям надо дать работу, дать возможность официально формировать свои пенсионные начисления за очень маленький платеж, как мы предлагали, патент. В зависимости от региона от 10 до 20 тысяч рублей в год", - сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, чьи слова цитирует RNS.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".