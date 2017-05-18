Бизнес-вумен, подкупившая главврача детской поликлиники Петрозаводска, получила 5 лет "условно"

Петрозаводский городской суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, которая подкупала руководителей больниц и поликлиник Карелии.

Согласно материалам дела, руководитель нескольких фирм Санкт-Петербурга, поставлявших лекарства и медицинские товары, с 2013 по 2016 год через посредника передала взятки главврачу детской поликлиники Петрозаводска №1, главному врачу и главному бухгалтеру Калевальской больницы в общей сумме свыше 1,6 млн рублей за предоставление преимущества при заключении договоров и госконтрактов.

Суд приговорил директора к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в 500 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2016 года главврача петрозаводской детской поликлиники №1 Ларису Рудковскую признали виновной в получении взяток на 942,5 тысячи рублей. Эти деньги она получила от коммерческих фирм за содействие в получении выгодных госконтрактов на поставку товаров медицинского назначения.

Петрозаводский городской суд приговорил ее к штрафу в размере 2 млн рублей. Верховный суд Карелии смягчил приговор, уменьшив размер штрафа на 100 тысяч рублей.