Бизнес-завтраки помогут центрам занятости найти сильных работодателей в Карелии

Директор центра занятости молодежи Москвы Роман Шкут рассказал петрозаводским коллегам о необходимости завязывать неформальные отношения с компаниями, предлагающими работу для молодежи.

Об этом Роман Шкут сообщил на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске.

По словам московского руководителя, у центров занятости существует большая проблема привлечения в собственные базы данных сильных работодателей, которые могли бы обеспечить работой молодых людей. Как правило, наиболее эффективные компании стараются заполнять свои вакансии самостоятельно.

Роман Шкут рассказал, что центр занятости молодежи в Москве стал привлекать таких работодателей на неформальные встречи по пятницам для того, чтобы завязывать более крепкие отношения.

Подробнее о бизнес-завтраках и идеях московского центра занятости читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".