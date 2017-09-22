Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Общество
10:32, 22 Сентября 2017

Бизнес-завтраки помогут центрам занятости найти сильных работодателей в Карелии

По теме

Недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр
22.09.17 13:59
Работники сельхозпредприятия в Карелии написали Путину про "вой голодных коров"
22.09.17 13:17
Мастеру из Карелии не приходится жаловаться на однообразие и скуку
22.09.17 12:46
Все новости
Загрузка...

Директор центра занятости молодежи Москвы Роман Шкут рассказал петрозаводским коллегам о необходимости завязывать неформальные отношения с компаниями, предлагающими работу для молодежи.

Об этом Роман Шкут сообщил на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске.

По словам московского руководителя, у центров занятости существует большая проблема привлечения в собственные базы данных сильных работодателей, которые могли бы обеспечить работой молодых людей. Как правило, наиболее эффективные компании стараются заполнять свои вакансии самостоятельно.

Роман Шкут рассказал, что центр занятости молодежи в Москве стал привлекать таких работодателей на неформальные встречи по пятницам для того, чтобы завязывать более крепкие отношения.

Подробнее о бизнес-завтраках и идеях московского центра занятости читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр
22.09.17 13:59
Работники сельхозпредприятия в Карелии написали Путину про "вой голодных коров"
22.09.17 13:17
Мастеру из Карелии не приходится жаловаться на однообразие и скуку
22.09.17 12:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доктор Лень
2017-09-22 11:11:12
"..идёт процесс нетворкинга. Они коммуницируют друг с другом и завязывают отношения. Тем самым.. формируем такой кластер ..."
Маасквач выразился. Ассоциируется с чем-то похабным. "Неформальные отношения".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
15.09.2017, 14:30
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь!
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
"Смалодушничал" 3
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
В ногу со временем
Сегодня 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 48
18.09.2017 13:15
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Вся аналитика

Чтиво

21.09.2017 14:02
Без политики
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Проект Z
Гоголь. Начало (18+)
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»