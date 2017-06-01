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15:05, 01 Июня 2017

Бизнесмен получил 7 лет "условно" и 10 млн рублей штрафа за взятку при строительстве дома в Петрозаводске

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В Карелии генеральный директор ООО "МонолитПромСтрой" Андрей Баженов осужден за дачу взятки при приемке жилого дома с недоделками, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в 2015-2016 годах член комиссии правоохранительных органов по приемке в эксплуатацию 120-квартирного жилого дома для сотрудников ФСБ в Петрозаводске выявил допущенные ООО "МонолитПромСтрой" недостатки при выполнении работ по строительству дома.

"Баженов, не желая устранять недоделки, лично передал сотруднику правоохранительного органа, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в сумме 2 миллионов рублей за сокрытие сведений о выявленных недостатках, а также непроведение дальнейшей проверки в отношении общества в целях выявления иных нарушений в рамках исполнения договора", - отмечается в сообщении.

После этого взяткодатель был задержан.

Многоквартирный дом был принят в эксплуатацию после устранения недоделок.

По приговору суда Баженову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 10 миллионов рублей.

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