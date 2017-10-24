14:11, 24 Октября 2017
Бизнесмены Петрозаводска получат гранты
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В эту субботу наступит последний день приема заявок на получение грантов от представителей бизнеса карельской столицы.
Прием заявок на получение муниципальных грантов на поддержку малого и среднего предпринимательства завершается на этой неделе, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.
Решение о предоставлении грантов соискателям будет принято комиссией в течение месяца. Последний день приема заявок – суббота, 28 октября.
О максимальном размере грантов читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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