Новости. Экономика
10:24, 31 Мая 2017

Бюджет Петрозаводска в 2017 году увеличат ради Гоголевского моста и благоустройства

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Власти Петрозаводска планируют увеличить доходную и расходную части бюджета города в 2017 году на 98,1 млн рублей.

Об этом говорится в проекте решения Петрозаводского городского совета, подготовленном администрацией города.

Из запланированной суммы 30 млн рублей пойдет на реконструкцию Гоголевского моста, еще 60 млн рублей – на благоустройство города.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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pupsik
2017-05-31 11:33:57
опять в зиму закопают? Эти 60 млн. - "комфортная городская среда", в том числе с проблемными проектами (гейзеры в ямке и тд)?
deep
2017-05-31 11:10:45
Я плохо понял ..."планируют увеличить доходную и расходную части бюджета". Если так все просто с доходами: пару часов заседания в Петросовета, то почему так плохо живем? Если доходы, увеличенные на сотку млн., можно добывать решением Петросовета так просто?
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