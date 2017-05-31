Бюджет Петрозаводска в 2017 году увеличат ради Гоголевского моста и благоустройства

Власти Петрозаводска планируют увеличить доходную и расходную части бюджета города в 2017 году на 98,1 млн рублей.

Об этом говорится в проекте решения Петрозаводского городского совета, подготовленном администрацией города.

Из запланированной суммы 30 млн рублей пойдет на реконструкцию Гоголевского моста, еще 60 млн рублей – на благоустройство города.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".