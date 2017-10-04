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Новости. Политика
09:05, 04 Октября 2017

Благодаря помощи из Татарстана в Карелии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

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Современная медицина пришла в село Вешкелица Суоярвского района, сообщиил в правительстве Карелии.

На открытии нового медпункта  в Вешкелице присутствовали заместитель Секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Для села Вешкелица открытие нового фельдшерско-акушерского пункта – большое событие, так как предыдущий ФАП был построен в 50 годах прошлого века и давно перестал соответствовать современным нормам.

В новом, отдельно расположенном здании расположены процедурный кабинет, кабинет приема населения, смотровой, помещения для хранения лекарств и дезинфицирующих растворов и другие. Для маломобильных граждан предусмотрен пандус, просторный холл для ожидания, туалет.

Пункт оснащен современным медицинским оборудованием: электрокардиографом, аппаратом для искусственной вентиляции легких, гинекологическим креслом, электронным ростомером, есть даже столик для новорожденных с подогревом. Кабинет компьютеризирован, есть возможность видеосвязи для медицинских консультаций.

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта велось за счет внебюджетных средств при помощи Фонда "100-летие Республики Карелия". Стоимость строительства пункта с установленным оборудованием - 8 миллионов рублей.

Как рассказал Рашид Нургалиев, ФАП в Вешкелице – это зимний вариант, выдержит любую, даже самую суровую зиму.

"Вопрос оказания медицинской помощи на селе – один из самых актуальных: большие расстояния, не всегда хорошие дороги. И мы решили там, где были самые проблемные точки, на благотворительные деньги построить три ФАПа. Один - в Вешкелице, еще два — в Софпороге и Рыбреке. Мы обратились к заводу в Татарстане, где все технологии отработаны, оборудование сертифицировано, и благодаря совместной работе с республикой, работа была выполнена", - сказал Нургалиев.

Благодарность Республике Татарстан и специалистам Азнакаевского завода "Нефтемаш" за помощь в строительстве пункта выразил и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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кир
2017-10-04 09:54:48
Просто издавна татар больше в Карелии, чем бурятов.
User
2017-10-04 09:49:34
Эффективные менеджеры сами ни заработать, ни потратить не могут, только чужими руками жар загребать.
Гарик
2017-10-04 09:27:47
Ничего своего и за свои деньги)) "Ты (т.е регион) голододранец"))((
YellowSubmarine
2017-10-04 09:17:59
А чем буряты нам помогут? Позвольте полюбопытствовать? Или ещё какие краснодарцы?...
Всё, встали на паперть всем Краем!
Гость
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