Благоустройство заброшенной стоянки в Петрозаводске оценивается в 900 тысяч рублей

На заброшенной территории на Перевалке прошел субботник.

В минувшие выходные состоялся субботник по благоустройству заброшенной автостоянки на улице Фрунзе. Идея создания на ее месте новой рекреационной зоны для отдыха горожан принадлежит активистам "Молодой гвардии", которых поддержали депутаты Петросовета и администрация города.

Заместитель председателя горсовета Валерий Матвеев предложил обязать бывшего арендатора земли демонтировать фундамент, который остался на месте незавершенного строительства: ранее здесь планировалось возвести магазин.

- Эта территория освобождена от обременения. Нужно разбираться с фундаментом, обязать бывшего собственника уничтожить его за счет его же счет и привести этот участок в порядок, - заявил депутат.

Администрация Петрозаводска также оказала содействие в проведении субботника, участие в котором приняли неравнодушные жители Перевалки. Городские власти предоставили контейнер для вывоза мусора, который здесь копился годами, и обещали оказать содействие с освещением территории. Сейчас здесь нет ни одного фонаря.

По словам организаторов субботника, после организации уличного освещения на территории бывшей автостоянки будут установлены тренажеры, скамейки и детский городок. По предварительным оценкам, реализация всего проекта обойдется примерно в 900 тысяч рублей.

Необходимые средства планируется привлечь как за счет участия в программе "Комфортная городская среда", так и благодаря поддержке спонсоров.