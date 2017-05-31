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09:49, 31 Мая 2017

Блогер из Карелии Максим Ефимов поделился впечатлениями от общения с Боженой Рынской

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Блогер из Карелии Максим Ефимов, который сейчас живет в Эстонии, поделился в личном блоге своими впечатлениями от общения со скандальной журналисткой Боженой Рынской.

По словам Ефимова, встреча произошла на Форуме свободной России в Вильнюсе.

"Мастер обсценной речи – Божена Рынска. Она рассказала мне, что с недавних пор на улицу выходит только с охранником. Яркая, симпатичная, языкастая женщина, не лезущая за словом в карман. Переживаю за неё, ибо слишком много негатива, ненависти и угроз в её адрес", - написал Ефимов в своем ЖЖ.

Божена Рынска – российская журналистка и светский обозреватель. Известна своими скандальными заявлениями. В декабре 2016 года, комментируя на своей странице в Facebook крушение самолета Ту-154, написала, что испытывает боль по поводу гибели артистов ансамбля Александрова, но одновременно благодарна "боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек". Это вызвало резкую реакцию ряда официальных лиц и пользователей сети Интернет. В Сети появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства и выдворить ее из страны.   

В отношении Максима Ефимова в 2012 году было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ "Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии". Поводом для возбуждения дела стала его заметка "Карелия устала от попов".

Опасаясь ареста, Ефимов уехал в Эстонию, где получил политическое убежище. В России блогер до сих пор находится в розыске, уголовное дело в отношении него не закрыто, а лишь приостановлено.

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