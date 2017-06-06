Боднарчук: "Парфенчиков, в хорошем смысле этого слова, "повернут" на наведении порядка и чистоты"

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал про инициативу о столичном статусе Петрозаводска и о надежде на поддержку этой идеи врио главы Карелии Артура Парфенчикова.

В большом интервью для "Столицы на Онего" Геннадий Боднарчук рассказал, почему именно сейчас вернулись к обсуждению идеи о столичном статусе Петрозаводска, несмотря на то, что вопрос уже не новый.

- Да, вопрос не новый, - ответил Боднарчук, - но мне кажется, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы поднять его вновь. Когда я инициировал это обсуждение, мне хотелось полностью исключить политиканство. Выборов сейчас нет, впереди четыре года работы действующих представительных органов власти – Петросовета и Законодательного собрания. Это значит, нет угрозы, что определенные люди захотят получить от этого политические дивиденды. К тому же, у нас сменился глава республики, и временно исполняющий обязанности не втянут в конфликты.

Если мы вспомним историю, то раньше обсуждение этого вопроса всегда инициировалось кандидатами или мэрами, которые шли на выборы. И сама постановка этого вопроса была лишь способом мобилизовать население. Почему решение никогда не принималось? Потому что его продвигали на выборах и потому что существовал конфликт между республиканской и городской властью. Сейчас у нас новый губернатор, конфликта нет, карельскому парламенту еще четыре года работать… Самое время вернуться к диалогу и наконец-то принять это решение.

Думаю, что Артур Олегович Парфенчиков поддержит эту идею, почему бы и нет? Ранее эта тема всегда поднималась на конфликтной повестке. А сейчас ситуация уникальная. Вы правильно сказали - ключевую роль в принятии закона в любом случае будет играть глава республики, а мы видим, что у Артура Олеговича Парфенчикова есть понимание, насколько Петрозаводску не хватает развития.

Добавить городу немножко лоска, это же хорошо! К тому же, новый руководитель республики в хорошем смысле этого слова "повернут" на наведении порядка и чистоты, он рачительный хозяин, и в этом мы тоже увидели позитивный смысл.

Парфенчиков обращает внимание на мелочи, а ведь именно эти мелочи и формируют облик города целиком.

Ответ на вопрос: не станет ли эта инициатива поводом для конфронтации между городом и республикой, можно прочитать в статье "Кому-то стало скучно без конфликта".