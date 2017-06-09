Боднарчук рассказал, что будет с "Карелия-Маркет"

Спикер городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук ответил на вопросы горожан.

Как сообщает пресс-служба Петросовета, Геннадий Боднарчук ответил на вопросы об отмене платы за социальный наем муниципального жилья, рассказал о будущем "Карелии-Маркет" и посоветовал петрозаводчанам участвовать в программе "Комфортная городская среда".

Председатель Петросовета провел очередной прием граждан. Геннадию Боднарчуку задавали вопросы о выделении земельных участков, газификации карельской столицы, благоустройстве города.

Жильцы признанного аварийным дома по улице Промышленной поинтересовались у спикера, действительно ли их освободили от обязанности платить по договорам социального найма. Боднарчук напомнил, что такое решение депутаты приняли на последней сессии Петросовета. От платы освобождаются жильцы аварийных домов и наниматели квартир, признанных непригодными для проживания. Все они могут получить перерасчет за суммы, внесенные по условиям договоров с 1 февраля 2017 года.

Директор школы искусств имени Балакирева Валентина Маркова рассказала, что образовательному учреждению не хватает помещений. Сейчас оно располагается под одной крышей с 47-й школой.

Председатель Петросовета отметил, что руководство города обсуждает варианты решения этой проблемы.

"В частности, речь идет о том, чтобы торговый дом "Карелия-Маркет", который в данный момент по решению суда освобождается от нерадивого арендатора и возвращается в муниципальную собственность, использовать для многопрофильного дворца для детей. В нем в будущем могут разместиться спортивные, художественные и музыкальные школы", - сказал Боднарчук.

По словам спикера, реализация проекта потребует дополнительных средств. Помочь в этом может принятие закона, регламентирующего передачу Петрозаводску финансов на выполнение столичных функций. 7 июня депутаты направили Артуру Парфенчикову обращение с просьбой содействовать в разработке соответствующего законопроекта.

Информация о дне и времени приема, а также номера телефонов предварительной записи размещены на сайте Петросовета в рубрике "График приема". График постоянно уточняется и дополняется, по всем вопросам можно обращаться в приемную по телефону 78-22-23. Также можно направить обращение в электронном виде: для этого на сайте размещен раздел "Общественная приемная".