"Боярышник" вновь стал легален в России

В России истек срок 90-дневного запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией.

Правительственный запрет был введен после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске в декабре 2016-го, и в последний раз продлевался 12 июля, сообщает "Лента.ру". Данные меры были приняты с целью установления надлежащего контроля за оборотом подобной продукции.

Случаи смертельного отравления, произошедшие летом в Астраханской и Московской областях, глава Роспотребнадзора Анна Попова связала с продуктами, которые были приобретены вне торговых сетей.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по решению правительства в декабре 2016-го. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Из-за его употребления в регионе погибли 74 человека.