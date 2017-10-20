Бойцы Росгвардии Карелии поймали рецидивиста с газовым баллоном

Житель Сегежского района не смог убежать с газовым баллоном от группы задержания, сообщил в отделе Росгвардии по Карелии.

Днем 19 октября на одной из улиц поселка Надвоицы наряд вневедомственной охраны в ходе патрулирования обратил внимание на подозрительного гражданина, который из газового ящика, относящегося к жилому дому, вытаскивал баллон.

Увидев патрульную машину, он бросился бежать, но был настигнут и задержан.

В дальнейшем выяснилось, что этот 27-летний гражданин находится под следствием по уголовному делу о краже 15 тысяч рублей, совершенной в августе.

Какие намерения у него были в отношении газового баллона, выясняет полиция.