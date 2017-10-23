Бойцы Росгвардии помешали молодым петрозаводчанам совершить преступление

В одном из гипермаркетов столицы Карелии сотрудниками Росгвардии пресечена попытка хищения большого количества наушников.

В минувшую пятницу, 20 октября, около 16 часов сотрудники вневедомственной охраны прибыли на вызов сигнализации в гипермаркет, расположенный на Комсомольском проспекте.

Там были задержаны трое молодых людей, которые пытались пронести мимо кассы 18 пар наушников. Общая сумма ущерба, который злоумышленники могли нанести торговому заведению, составила 6 тысяч рублей. Задержанные переданы сотрудниками Росгвардии полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день нарядом вневедомственной охраны в гипермаркете на Ленинградской была задержана барышня, совершившая попытку хищения товара на сумму 2800 рублей.

Всего за минувшие выходные по Республике Карелия выявлено 15 попыток хищения товаров из торговых заведений, восемь из которых - в Петрозаводске.