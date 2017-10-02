18:00, 02 Октября 2017
Бойцы Росгвардии спасли таксистов от пьяного жителя Карелии
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В Олонце пьяный мужчина угрожал таксистам, которые не хотели его везти, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В понедельник 1 октября в четвертом часу ночи на пульт централизованной охраны Олонецкого ОВО поступил сигнал от службы такси.
Причиной было то, что на стоянке такси, расположенной рядом с диспетчерской на улице Ленина, пьяный 41-летний мужчина скандалил и угрожал расправой за то, что его отказались обслуживать. Дежурным нарядом нарушитель спокойствия задержан и передан сотрудникам ППС.
В тот же день в Олонце в сетевом магазине в центре города сотрудниками Росгвардии задержан 33-летний гражданин за попытку кражи товара - ущерб мог составить порядка 500 рублей.
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