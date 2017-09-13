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Новости. Экономика
15:22, 13 Сентября 2017

Более 1 тысячи педагогических работников в Карелии лишились должностей в 2016 году

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Учреждения образования Карелии в 2016 году сократили 1,2 тыс. педагогических работников в рамках оптимизационных мероприятий.

Об этом сообщила сегодня первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева на заседании профильного парламентского комитета.

По ее словам, увольнения педагогических работников прошли по всем видам учреждений образования.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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M&MsinKa
2017-09-13 16:27:24
а как же во время предвыборной агитации по районам Карелии - конкретно МЕДВЕЖЬЕГОРСК обещали, что построят НОВУЮ школу, а спустя две недели после начала учебного года, "обрадовали", сказали, что в Медвежьегорске будет оптимизация и ДВЕ!!!!!! городские школы закроют, пусть говорят все ездят учиться в г.Петрозаводск - оптимизация
Неравнодушный
2017-09-13 17:04:35
M&MsinKa, к сожалению, это суровая реальность, вам будет очень трудно. Но вы там держитесь! За что вообще учителя получают деньги? Самое главное сейчас(цифровая грамотность) принадлежит молодёжи.
Гарик
2017-09-13 17:00:20
M&MsinKa, Думать надо было кого слушать и за кого голосовать. Теперь оптимизируйтесь и не плачьте.
User
2017-09-13 16:09:16
Педагогических работников ничуть не жаль. Они собственными руками себе такую судьбу в итоговых протоколах рисуют. Жаль детей наших, которым придется учиться в укрупненных классах.
Хаос
2017-09-13 15:37:10
А вы пройдитесь по школам, сколько пенсионеров. А сколько людей занимают по две должности, а сколько заместителей у директоров. На Ключевой, в 39 школе зауч подрабатывает классным руководителем и преподает. Все для своих, а мест для молодых учителей нет.
циник
2017-09-13 15:30:03
Ждем справку по Минздраву.
Джин
2017-09-13 15:25:59
А оставшиеся голосовали за оптимизаторов
User
2017-09-13 16:06:24
Джин, оптимизированные тоже голосовали за оптимизаторов. Мазохисты ж, однако.
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