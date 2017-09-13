Более 1 тысячи педагогических работников в Карелии лишились должностей в 2016 году

Учреждения образования Карелии в 2016 году сократили 1,2 тыс. педагогических работников в рамках оптимизационных мероприятий.

Об этом сообщила сегодня первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева на заседании профильного парламентского комитета.

По ее словам, увольнения педагогических работников прошли по всем видам учреждений образования.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".