Более 150 свалок обнаружили с начала года в Карелии

Министерство по природопользованию и экологии Карелии активизирует работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

По состоянию на 19 июня на территории региона было обнаружено 156 фактов несанкционированных свалок на общей площади около 26 га объемом более 31 тысячи кубометров. В том числе 24 га – на землях лесного фонда объемом около 30 тысяч кубометров, более гектара – в водоохранных зонах объемом более тысячи кубометров, остальные – на иных землях.

"В 2017 году в Карелии устранены 38 несанкционированных свалок общей площадью 6,3 га, из них в июне ликвидированы 23 несанкционированные свалки общей площадью 5,7 га", - отметили в ведомстве.

В течение этого года в рамках профилактических мероприятий было проведено 921 патрулирование, выявлены 39 нарушителей. Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, из них 4 - по отношению к юридическим лицам и 1 - к физическому лицу. Одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 125 тыс. руб.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок требует комплексного подхода, отмечают в ведомстве. Помимо патрулирования, выявления несанкционированных свалок, министерство намерено внести предложения по изменения законодательства. В частности, разработан проект закона "Об отходах производства и потребления в Республике Карелия". В законопроекте продекларированы требования, предъявляемые к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности по обращению с отходами. В настоящее время проект направлен заинтересованным органам для внесения поправок и предложений.

Также в закон республики об административных правонарушениях специалисты министерства по природопользованию и экологии предлагают внести дополнения, касающиеся сброса мусора и иных отходов потребления вне специально отведенных мест, нарушения сроков вывоза мусора, нарушения сроков проведения работ по уборке территории, хранения грунта, тары, снега в неустановленных местах и т.д.

Кроме того, совместно с компаниями-арендаторами лесных участков идет работа по установке в местах возможного появления свалок камер фото- и видеофиксации, которые позволяют выявлять виновных.