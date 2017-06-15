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11:45, 15 Июня 2017

Более 170 карельских выпускников "завалили" ЕГЭ по профильной математике

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Министерство образования Карелии обнародовало результаты Единого госэкзамена по профильной математике, который выпускники сдавали 2 июня.

По данным ведомства, участниками экзамена стали 1546 человек.

"Одному выпускнику удалось получить за ЕГЭ максимальные 100 баллов. Им стал обучающийся Державинского лицея. На высокие баллы работу написали 16 участников", - отметили в Минобре.

Минимальный порог в 27 баллов не удалось преодолеть 173 выпускникам. Это меньше, чем год назад: в 2016 году ЕГЭ по математике "завалили" 272 человека.

"Экзамен по профильной математике – достаточно сложный, он требует специальных знаний, - сообщила начальник управления государственного контроля в сфере образования Светлана Шамовнева. - В этом году выпускники более осознанно выбирали уровень ЕГЭ по математике для сдачи. Профильный ЕГЭ сдавали в основном те, у кого математика в будущем станет основой профессиональной специализации, результаты ребятам необходимы для поступления в вуз".

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