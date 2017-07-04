Более 20 студентов пройдут летнюю практику в филиале "Карельский" ПАО "ТГК-1"

Двадцать три студента из Петрозаводского государственного университета пройдут летнюю производственную практику в различных подразделениях филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".

Будущие энергетики смогут попробовать свои силы не только на ГЭС и ТЭЦ компании, но и в управлении филиала.

В компании реализуется целый комплекс мероприятий по подготовке и трудоустройству молодых специалистов. Уже не первый год энергетики работают по программе сотрудничества с вузами, обеспечивая дополнительную целевую подготовку студентов.

"Воспитание высококлассных профессионалов – актуальная задача как для профильных образовательных учреждений, так и для предприятий. Крайне важно сотрудничать с учебными заведениями. Предоставляя студентам практику в нашей компании, мы помогаем повысить уровень подготовки кадров, а также имеем возможность отобрать лучших для работы в "ТГК-1", – отметила Ирина Борискина, административный директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1"

В "ТГК-1" также ежегодно проходит конкурс дипломных проектов среди студентов высших учебных заведений Северо-Запада. Основная цель конкурса – поддержка талантливых выпускников энергетических специальностей, а также поиск нестандартных научно-технических идей для их последующего внедрения в практику компании.