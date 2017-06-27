Более 3 тысяч молодых деревьев и кустарников проверят в Петрозаводске

Сотрудники управления экологии произведут инвентаризацию зеленых насаждений, высаженных в рамках проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев", сообщает мэрия.

Соответствующее поручение дала глава города Ирина Мирошник.

"Специалисты проверят саженцы 2014-2017 годов, а это – более 3 тысяч деревьев и кустарников, - отмечают в городской администрации. - По результатам инвентаризации планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по уходу за новыми посадками, в ходе которого предусмотрены работы по формовочной обрезке крон деревьев, поливу, подкормке и подвязке растений".

Работы планируется выполнить в районе проспектов Ленина и К.Маркса, улиц Герцена, Титова, Энгельса, в Губернаторском парке, в парке 50-летия пионерской организации, в Бородинском парке и на других территориях города.

"Мы продолжаем широкомасштабную акцию по благоустройству и озеленению города. Используемый сейчас посадочный материал достаточно редкий в эколого-ботаническом плане. Подобные крупномерные деревья успешно используется для озеленения в Москве и Санкт-Петербурге. И важно не просто высадить саженцы, но проследить, в том случае, если деревце заболело, или требует какой-то помощи, чтобы эта помощь была оказана", - сказала Ирина Мирошник.