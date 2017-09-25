Более 500 км дорог в Карелии остаются бесхозными: власти не хотят брать на себя обузу

Муниципальные власти в Карелии неохотно принимают в собственность бесхозные дороги из-за нежелания брать на себя обязательства по их ремонту о содержанию.

Об этом сообщил на заседании парламента руководитель госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок.

По его словам, в республике насчитывается более 500 километров бесхозных дорог, особенно сельских, и этот перечень неокончателен.

Почему происходит такая ситуация, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".