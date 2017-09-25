13:39, 25 Сентября 2017
Более 500 км дорог в Карелии остаются бесхозными: власти не хотят брать на себя обузу
По теме
Загрузка...
Муниципальные власти в Карелии неохотно принимают в собственность бесхозные дороги из-за нежелания брать на себя обязательства по их ремонту о содержанию.
Об этом сообщил на заседании парламента руководитель госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок.
По его словам, в республике насчитывается более 500 километров бесхозных дорог, особенно сельских, и этот перечень неокончателен.
Почему происходит такая ситуация, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
18.09.2017, 13:15
22.09.2017, 12:50
18.09.2017, 12:55
21.09.2017, 19:40
Аналитика
22.09.2017 12:50
Обществоведение
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
22.09.2017 10:46
21.09.2017 13:52
18.09.2017 13:15
15.09.2017 12:35
Чтиво
Сегодня 11:40
Без политики
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
Сегодня 10:10
21.09.2017 14:02
19.09.2017 17:09
Медиа
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (5)
Комментарии