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Новости. Экономика
13:39, 25 Сентября 2017

Более 500 км дорог в Карелии остаются бесхозными: власти не хотят брать на себя обузу

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Муниципальные власти в Карелии неохотно принимают в собственность бесхозные дороги из-за нежелания брать на себя обязательства по их ремонту о содержанию.

Об этом сообщил на заседании парламента руководитель госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок.

По его словам, в республике насчитывается более 500 километров бесхозных дорог, особенно сельских, и этот перечень неокончателен.

Почему происходит такая ситуация, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Как власти тратят деньги, выделенные на ремонт дорог в Карелии?
25.09.17 13:53
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-25 14:57:03
Бу-га-гашеньки! (д)Эффективные менеджеры начали осознавать прописную истину!!! Следующее "озарение" их ждет, когда выделенные деньги по результатам тендеров утекут всё тем же фирмам однодневкам! Ой умора от этих рукамиводителей!
Гарик
2017-09-25 13:42:51
Передайте всё как обычно на федеральный уровень , да и отдыхайте , чо напрягаться то.
ненец
2017-09-25 15:48:27
Гарик, вот это правильно. Пенёк-пинать вырос; скушно не будет. Попкорн больше не хочу.
Гость
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