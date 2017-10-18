09:40, 18 Октября 2017
Более половины семей в Карелии используют средства маткапитала для решения жилищных проблем
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В Карелии за 9 месяцев 2017 года выдано 2145 сертификатов на материнский капитал, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.
Всего за время действия программы около 35 тысяч карельских семей стали обладателями данного сертификата.
"За это время более половины семей-обладателей сертификатов – 56% - направили средства капитала на улучшение жилищных условий, еще 20% - использовали их на получение образования детьми. 45 женщин написали заявления о направлении средств МСК в счет будущей накопительной пенсии", - отмечают в ведомстве.
Сообщается также, что жители Карелии активно используют возможность направлять заявления в Пенсионный фонд через личный кабинет на сайте ведомства.
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