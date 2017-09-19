Более половины всех краж в магазинах Петрозаводска совершают подростки

Кража остается самым распространенным видом преступлений в Петрозаводске, свидетельствуют данные УВД.

По словам замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Петрозаводску Андрея Лебидки, с начала этого года в карельской столице зафиксировано на 24% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2016-го. Почти на 30% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, сократился и общий уровень уличной преступности. Эти данные Лебидка привел на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петрозаводске.

Самыми распространенными криминальными проявлениями остаются кражи (71,4% от общего числа преступлений). Наибольшее количество краж регистрируется в торговых организациях: магазинах и крупных торгово-развлекательных центрах; более половины из них – дело рук несовершеннолетних правонарушителей.

"Одной из мер, призванных решить проблему, может стать распространение в крупных торговых центрах информации о лицах, ранее уличенных в совершении магазинных краж – такая рекомендация вынесена комиссией", - сообщили в городской администрации.

Кроме того, рекомендовано проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях Петрозаводска.