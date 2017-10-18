Больницу в Шелтозере обещают отремонтировать до конца года

Перед этим власти Карелии решили в Шелтозерской участковой больнице проблему отопления здания.

Как рассказали в карельском Минздраве, в котельной выполнен ремонт котлов, прочищены дымоходы, заменена часть запорной арматуры. Имеется запас дров. Температура в помещениях поддерживается в соответствии с требованиями СанПиНа.

"Было очень холодно", - рассказали "Столице на Онего" в учреждении здравоохранения.

До конца года в больнице будет проведен капитальный ремонт помещений. Прионежской ЦРБ уже проведен аукцион по выбору подрядной организации.

Шелтозеро – центр проживания северных (прионежских) вепсов. Это один из коренных народов, издревле населявших Карелию.