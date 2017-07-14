Больше половины жителей Карелии тратят на "коммуналку" 50 процентов своих доходов

Подведены итоги опроса о расходах на услуги ЖКХ.

С 1 июля в России выросли тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В среднем рост тарифов на тепловую энергию составляет 3,6%, на водоснабжение и водоотведение – 8,1%, на электроэнергию для населения – 3,5, на сжиженный газ – 4%, на природный газ – 3,7%.

"Столица на Онего" спросила у читателей, какую часть своих доходов они тратят на коммунальные расходы. Выяснилось, что 20 процентов проголосовавших отдают за услуги ЖКХ незначительную часть. 62 процента респондентов отдают половину своих доходов, а 13 процентов отдают почти все свои деньги.

Нашли и те, кто не платит за "коммуналку" из принципа – таких оказалось 2 процента.

Всего проголосовало около тысячи человек.