Большинство читателей "Столицы на Онего" намерены посмотреть "Матильду"

Большинство участников нашего опроса собираются посмотреть нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда".

Так, 19% респондентов признались, что давно ждут этот фильм, поэтому обязательно пойдут на него в кино. Почти столько же планируют посмотреть ленту дома.

Еще 27% участников опроса отметили, что изначально в кино на "Матильду" не собирались, но после скандала решили сходить.

Остальные смотреть "Матильду" не планируют: 25% от всех опрошенных – по причине того, что им неинтересна шумиха вокруг этой картины, а 6% респондентов близка позиция Натальи Поклонской, что лента оскорбляет чувства верующих. Кроме того, 1% участников опроса признались, что в кино на "Матильду" не пойдут, потому что опасаются за свою жизнь.

Напомним, картина, рассказывающая об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской, выходит в российский прокат 26 октября. В Петрозаводске ее можно будет посмотреть во всех кинотеатрах.