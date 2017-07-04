Большинство жителей Карелии готовы проголосовать за Парфенчикова, на втором месте Ульянов, показал опрос

Более 50% респондентов готовы отдать свои голоса на выборах руководителя республики в сентябре за Артура Парфенчикова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Столицей на Онего", в котором приняли участие 4050 человек.

Из них за Парфенчикова (выдвинут "Единой Россией") готовы проголосовать 2066 участников (51%). На втором месте Евгений Ульянов (КПРФ) с 790 голосами (19%). Замыкает тройку лидеров Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), у которой 306 голосов (7%).

За Игоря Алпеева ("Народ против коррупции") проголосовали 118 участников опроса (2%), за Евгения Беседного (ЛДПР) 57 человек (1%), за Елену Гнетову ("Партия Роста") 54 человека (1%), за Николая Тараканова ("Родина") 50 (1%), за Ольгу Ильюкову ("Патриоты России") 14 голосов (0%).

Не собираются идти на выборы 595 респондентов (14%).