Большинство жителей Карелии не настроены идти на выборы главы региона, свидетельствует опрос

Читатели "Столицы на Онего" считают, что на выборы нет смысла идти, так как результат известен заранее.

Об этом заявили 539 участников опроса (49%). 278 (25%) респондентов считают, что идти голосовать нужно обязательно, так как это первые за 15 лет выборы главы региона.

231 (21%) человек намерены определиться с решением идти ли на выборы, когда станут известны все кандидаты.

Не определились 39 респондентов (3%).

Всего в опросе приняли участие 1087 человек.