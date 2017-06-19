Новости. Политика
10:42, 19 Июня 2017

Большинство жителей Карелии не настроены идти на выборы главы региона, свидетельствует опрос

По теме

ФОТО: Парфенчиков посетил Беломоро-Балтийский канал и поразился масштабом сооружений
18.06.17 08:54
"Партия роста" определилась с кандидатом на должность главы Карелии
17.06.17 20:23
Парфенчиков предложил создавать в Карелии ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
17.06.17 15:05
Все новости
Загрузка...

Читатели "Столицы на Онего" считают, что на выборы нет смысла идти, так как результат известен заранее.

Об этом заявили 539 участников опроса (49%). 278 (25%) респондентов считают, что идти голосовать нужно обязательно, так как это первые за 15 лет выборы главы региона.

231 (21%) человек намерены определиться с решением идти ли на выборы, когда станут известны все кандидаты.

Не определились 39 респондентов (3%).

Всего в опросе приняли участие 1087 человек.

По теме

ФОТО: Парфенчиков посетил Беломоро-Балтийский канал и поразился масштабом сооружений
18.06.17 08:54
"Партия роста" определилась с кандидатом на должность главы Карелии
17.06.17 20:23
Парфенчиков предложил создавать в Карелии ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
17.06.17 15:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-06-19 11:35:03
так как это первые за 15 лет выборы главы региона -.Жидкая (очень жидкая) позиция 25% "выборщиков"!
Вроде:- С Богом, Параска, пока люди находются!
Zim
2017-06-19 11:04:19
А может стоит пойти и испортить бюллетень? Если ты не участвуешь в голосовании, есть ли вероятность того, что твой голос используют без тебя?
Доктор Лень
2017-06-19 11:38:12
Zim, "испортить" не наш метод!) Наш - жениться!
новый
2017-06-19 10:53:42
Сейчас известный политолог Олег Реут всё нам доходчиво объяснит
ненец
2017-06-19 10:59:55
новый, на пальцАх. Сложенных из "веера" в незамысловатую комбинацию. Чтоб и дитЯм понятно было!
Доктор Лень
2017-06-19 11:37:01
ненЕц, (вдруг не неЁц). "дитЯм" всё знаемо. Им по службам приходится "веерить".
ненец
2017-06-19 11:41:09
Доктор Лень, пусть потома не хнычут. Титьку просивши. Шкуркой пустой повисшую.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 6
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 12
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 12
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

Сямозеро - год спустя
Новое
Сегодня 11:34
все фото и видео

Афиша

Концерты завтра (1)
Концерт на бис!
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Чудо-Женщина
Он и Она
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»