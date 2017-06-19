10:42, 19 Июня 2017
Большинство жителей Карелии не настроены идти на выборы главы региона, свидетельствует опрос
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Читатели "Столицы на Онего" считают, что на выборы нет смысла идти, так как результат известен заранее.
Об этом заявили 539 участников опроса (49%). 278 (25%) респондентов считают, что идти голосовать нужно обязательно, так как это первые за 15 лет выборы главы региона.
231 (21%) человек намерены определиться с решением идти ли на выборы, когда станут известны все кандидаты.
Не определились 39 респондентов (3%).
Всего в опросе приняли участие 1087 человек.
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