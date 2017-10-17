"Борщ, селедка, голубцы с мясом": Пугачева отреагировала на диету Гагариной

Алла Пугачева узнала, что Полина Гагарина соблюдает жесткую диету, и рассказала, чем питается сама.

Как отмечает издание 7дней.ру, 21 октября состоится сольный концерт Полины Гагариной в Кремле. К этому событию певица готовится очень серьезно: помимо постоянных репетиций, много занимается своей фигурой.

"Полина, ставшая мамой в апреле этого года, еще не вернулась в "добеременную" форму и очень из-за этого переживает. Она проводит дни за усердными тренировками и соблюдает жесткую диету", - пишет журнал.

О своей диете артистка поведала на днях.

"Мое небольшое, но важное достижение – я приучила себя к правильному режиму питания! Больше двух недель ем суперправильную еду по порциям и по часам. Сегодня на обед у меня были ленивые голубцы из судака с овощами. Кремль на носу, поэтому живу, сплю и ем в машине...", — сообщила Полина в соцсетях.

Примадонна, прочитав пост Гагариной, рассказала в Интернете, чем питается сама.

"Вот еду в машине и думаю, как хорошо, что у меня Кремль пока что только в голове, а не "на носу", как у Полиночки Гагариной. С утра съела борщ, селедку с картошкой и потрясающие голубцы с мясом. Живем дальше!" – отметила Алла Пугачева.