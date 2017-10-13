Брат экс-министра Карелии получил 4 года колонии за мошенничество и отмывание денег

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии Артема Зоточкина - брата экс-министра Карелии Игоря Зоточкина и бывшего помощника транспортного прокурора республики.

Напомним, он был задержан осенью 2015 года в Санкт-Петербурге, находясь в должности директора Центра тестирования мигрантов столичного Института русского языка. Еще одним обвиняемым по делу являлся Станислав Третьяк.

По версии следствия, Зоточкин и Третьяк путем обмана и злоупотребления доверием приобрели права на чужое имущество. Также Зоточкин обвинялся в том, что он совершил отмывание денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

По решению суда Смольнинского районного суда, Артем Зотокин был приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу 150 тыс. рублей. Его подельник Третьяк - к 3 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей.

Артем Зоточкин окончил юридический факультет ПетрГУ и работал транспортной прокуратуре Карелии. После он был направлен в Коми, где занимал должность транспортного прокурора. Он известен еще и тем, что приходится братом известному бизнесмену и экс-министру печати Карелии Игорю Зоточкину.