Братья попались на продаже галлюциногенных грибов в Карелии
По теме
Транспортные полицейские задержали двух братьев из карельской деревни за продажу галлюциногенных грибов.
Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ задержаны двое мужчин.
В ходе досмотра у них обнаружены и изъят пакет с грибовидными плодами в количестве 300 штук. Установлено, что они содержат в своем составе галлюциногенное вещество.
Выяснено, что наркозависимые 23 и 25 лет являются братьями и нигде не работают. Они проживают в одном из поселков Кондопожского района Республики Карелия, ранее судимы за совершение грабежа.
"Действуя умышленно, они осуществляли незаконный сбор грибов-галлюциногенов для их последующего распространения на территории Республики Карелия. Стражами правопорядка установлено, что изначально молодые люди организовали сбор грибов для собственного потребления, но в последствии организовали их сбыт", - отметили в пресс-службе ведомтсва.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконное хранение, переработка и распространение наркотических средств и психотропных веществ". Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в до 500 тыс. рублей.
Комментарии