Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Криминал
14:55, 16 Октября 2017

Братья попались на продаже галлюциногенных грибов в Карелии

По теме

Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского в Карелии
16.10.17 13:46
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину
16.10.17 12:29
В Карелии муж и жена украли друг у друга бытовую технику
13.10.17 12:49
Все новости
Загрузка...

Транспортные полицейские задержали двух братьев из карельской деревни за продажу галлюциногенных грибов.

Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ задержаны двое мужчин.

В ходе досмотра у них обнаружены и изъят пакет с грибовидными плодами в количестве 300 штук. Установлено, что они содержат в своем составе галлюциногенное вещество.

Выяснено, что наркозависимые 23 и 25 лет являются братьями и нигде не работают. Они проживают в одном из поселков Кондопожского района Республики Карелия, ранее судимы за совершение грабежа.

"Действуя умышленно, они осуществляли незаконный сбор грибов-галлюциногенов для их последующего распространения на территории Республики Карелия. Стражами правопорядка установлено, что изначально молодые люди организовали сбор грибов для собственного потребления, но в последствии организовали их сбыт", - отметили в пресс-службе ведомтсва.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконное хранение, переработка и распространение наркотических средств и психотропных веществ". Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в до 500 тыс. рублей.

По теме

Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление полицейского в Карелии
16.10.17 13:46
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину
16.10.17 12:29
В Карелии муж и жена украли друг у друга бытовую технику
13.10.17 12:49
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 4
Сегодня 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 9
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 52
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 2
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 15
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Шестикрылая Серафима
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»