Братья попались на продаже галлюциногенных грибов в Карелии

Транспортные полицейские задержали двух братьев из карельской деревни за продажу галлюциногенных грибов.

Сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ задержаны двое мужчин.

В ходе досмотра у них обнаружены и изъят пакет с грибовидными плодами в количестве 300 штук. Установлено, что они содержат в своем составе галлюциногенное вещество.

Выяснено, что наркозависимые 23 и 25 лет являются братьями и нигде не работают. Они проживают в одном из поселков Кондопожского района Республики Карелия, ранее судимы за совершение грабежа.

"Действуя умышленно, они осуществляли незаконный сбор грибов-галлюциногенов для их последующего распространения на территории Республики Карелия. Стражами правопорядка установлено, что изначально молодые люди организовали сбор грибов для собственного потребления, но в последствии организовали их сбыт", - отметили в пресс-службе ведомтсва.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконное хранение, переработка и распространение наркотических средств и психотропных веществ". Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в до 500 тыс. рублей.