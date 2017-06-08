Будьте бдительны!

В городе вновь участились случаи мошенничества. Неизвестные люди от имени работников "Водоканала" предлагают установить фильтры на воду.

Не поддавайтесь на уловки мошенников! Никакие фильтры вы не обязаны устанавливать и обязаны не будете. Работники АО "ПКС – Водоканал" установкой фильтров не занимаются. Внимательно проверяйте удостоверения у людей выдающих себя за сотрудников АО "ПКС – Водоканал" если есть сомнения уточните цель визита и позвоните по телефону 71-00-66.